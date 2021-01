Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль подвел итоги полуфинальной встречи Суперкубка Испании, в котором его команда обыграла мадридский «Реал» (2:1).

«Такой результат приносит только удовольствие. Мои игроки смогли проделать большой объем работы и показали высокий уровень самоотдачи. С первых дней моей работы в клубе я смог найти взаимопонимание с игроками. Благодаря этому нас удалось победить «Реал» впервые за последние 11 встреч», – цитирует Марселино «Советский спорт», ссылаясь на Marca. Отметим, что в финале турнира клуб из Бильбао сыграет против «Барселоны». Игра состоится 17 января.

