Нашим хоккеистам в Ванкувере не очень нравится

Об этом газете "Советский спорт" рассказали капитан команды Алексей Морозов. По его словам, еда в деревне невкусная и некалорийная. "С таким питанием мы протянем ноги", - заявил Морозов. Кроме того, хоккеистам не понравились условия проживания в олимпийской деревне.