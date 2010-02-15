Нашим хоккеистам в Ванкувере не очень нравится
15 февраля 2010, 17:06СпортArtem
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Нескольким хоккеистам сборной России пришлось есть в Макдональдсе. Их не устроило качество питания в олимпийской деревне.
Об этом газете "Советский спорт" рассказали капитан команды Алексей Морозов. По его словам, еда в деревне невкусная и некалорийная. "С таким питанием мы протянем ноги", - заявил Морозов. Кроме того, хоккеистам не понравились условия проживания в олимпийской деревне.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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