Тагильский боксёр стал призёром международного турнира
15 февраля 2010, 17:37СпортArtem
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Представитель спортклуба «Спутник» серебряный призер чемпионата России Максим Газизов стал победителем международного турнира по боксу «Мемориал Иштвана Боская».
На ринге венгерского города Дебрецена Газизов провел четыре боя. В первом бою был повергнут венгр Имре Мона, во втором – немец Теренс Форрат. В полуфинальном поединке тагильчанин уверенно выиграл у марокканца Ахмеда Барки – 7:1. В финале Газизов провел тяжелый бой с молдаванином Виктором Коцудянским, преимущество над которым составило всего одно очко – 2:1.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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