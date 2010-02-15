Тагильский боксёр стал призёром международного турнира

На ринге венгерского города Дебрецена Газизов провел четыре боя. В первом бою был повергнут венгр Имре Мона, во втором – немец Теренс Форрат. В полуфинальном поединке тагильчанин уверенно выиграл у марокканца Ахмеда Барки – 7:1. В финале Газизов провел тяжелый бой с молдаванином Виктором Коцудянским, преимущество над которым составило всего одно очко – 2:1.