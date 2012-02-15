Большой, но бедный футбол увидят тагильчане в апреле

После двух кругов «Уралец» закрепился в середине турнирной таблицы. Тагильская команда делит 5-6 место с миасским «Торпедо».В третьем круге тагильчане встретятся с футболистами Тюмени, Тобольска, Перми, Омска, Аши, Кургана и Магнитогорска. Все эти команды на футбольном поле уже были разбиты «Уральцем» в предыдущих кругах.

Например, в прошлом круге тагильские футболисты со счетом 5:1 уверенно обыграли команду из Омска, рассказали в пресс-службе «Уральца». Но что бы проблем с соперниками не возникало, команда должна усиленно готовиться. Тренировочная база тагильчан размещена в центре города, на стадионе «Юность», где футболисты собираются несколько раз в неделю. В ближайшее время «Уралец» планирует принять участие в предсезонном турнире в Перми. По словам президента футбольного клуба Владимира Подласа, поездка в Пермь напрямую зависит от финансирования.

Сейчас казна клуба пуста. На третий круг из областного бюджета «Уральцу» решено было выделить около четырех миллионов рублей. По словам Владимира Подласа, этих денег должно хватить, но как скоро они поступят на счета клуба неизвестно.

Напомню, что деньги из областного бюджета выделяются «Уральцу» на условиях софинансирования – часть клубного бюджета должны составлять средства спонсоров или пополнения из местного бюджета. Накануне, на заседании постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту нижнетагильской гордумы, рассматривался вопрос о выделении «Уральцу» субсидии.

Конкретную сумму сейчас сложно назвать, так как необходимо проанализировать финансовое состояние других спортивных клубов Нижнего Тагила, которые претендуют на финансирование из городского бюджета, рассказал начальник управления по физкультуре и спорту Администрации Нижнего Тагила Игорь Вахрушев. Поскольку «Уралец» финансируется из областной казны, на сумму с шестью нулями рассчитывать не приходится. Если футбольному клубу не будет хватать 500 тысяч или даже одного миллиона,летом рассмотрят возможность увеличить субсидирование, отметил Игорь Вахрушев.

По словам Владимира Подласа, который всю жизнь провел в футболе, пол миллиона и даже миллион рублей – это не деньги для команды, которая выступает на Первенстве России. На эту сумму можно провести детские соревнования, где игрокам не нужно платить зарплату. И невозможно организовать подготовку профессиональных футболистов к очередному сезону.