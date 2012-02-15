Тяжелоатлеты тагильской спортивной школы «Уралец» вернулись с первенства УрФО с наградами
15 февраля 2012, 13:11Спорт
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8-12 февраля в Сургуте состоялось Первенство УрФО среди юниоров по тяжелой атлетике.
Спортсмены МБОУ ДОД СДЮШОР «Уралец» стали победителями и призерами соревнований. Артем Кривошеев победил в весовой категории 94 кг, Алексей Воробьев занял 3 место в весовой категории 77 кг. Отличная подготовка ребят – во многом заслуга их тренера, Юрия Клещевникова.
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