Тяжелоатлеты тагильской спортивной школы «Уралец» вернулись с первенства УрФО с наградами

Спортсмены МБОУ ДОД СДЮШОР «Уралец» стали победителями и призерами соревнований. Артем Кривошеев победил в весовой категории 94 кг, Алексей Воробьев занял 3 место в весовой категории 77 кг. Отличная подготовка ребят – во многом заслуга их тренера, Юрия Клещевникова.