Бег, прыжки в высоту - команда «Спутника» взяла 10 медалей на Чемпионате области

Золото клубу принесла победа Артёма Денмухаметова. Спортсмен осилил двухсотметровку за 21.51 секунды. На этой же дистанции Анна Ягупова с результатом 25.33 с. стала третьей. Дистанцию 60 метров спортсменка преодолела второй. Эта же дорожка принесла бронзовую награду Анне Шмаковой. На самой большой дистанции соревнования в 3 км Никита Солодов финишировал вторым. В забеге на 1500 метров золото завоевал Артем Семушин, среди женщин второй стала Анастасия Олейниченко, третьим финишную прямую пересек Иван Мылтасов. На первую ступень пьедестала взобрался Андрей Симагин – в беге на 400 метров у спортсмена лучший результат среди мужчин. В прыжках высоту отличилась Алёна Чеснокова. С результатом 1 м 60 см спортсменка завоевала серебряную награду.