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Бег, прыжки в высоту - команда «Спутника» взяла 10 медалей на Чемпионате области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бег, прыжки в высоту - команда «Спутника» взяла 10 медалей на Чемпионате области

15 февраля 2014, 09:55СпортЕвгения
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