С любовью от «Уралочки-НТМК»: накануне волейболистки победили гостей из Красноярска (ФОТО)

Болельщики соскучились по команде – в Тагиле «Уралочку-НТМК» не видели давно. В последний раз дома команда играла более 3-х месяцев назад. Игра с «Енисеем» была интересна и ожидаемыми новичками в командах участников, и предстоящей борьбой за победу.

В начале первого сета вперед вышел «Енисей» – 11:10. Но «Уралочка-НТМК» выиграла со счетом 3:0! Это был чистый разгром «Енисея» – приятный подарок болельщикам, влюбленных в волейбол, в «Уралочку-НТМК» на День влюбленных.

В следующий раз «Уралочка-НТМК» играет на выезде. Игра состоится 21 февраля, где тагильчанки поборются с «Динамо» из Казани в рамках Чемпионата России по волейболу.