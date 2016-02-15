С любовью от «Уралочки-НТМК»: накануне волейболистки победили гостей из Красноярска (ФОТО)
15 февраля 2016, 15:50Спорт
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14 февраля в тагильском «Металлург-Форуме» прошел матч по волейболу. В нем состязались «Енисей» из Красноярска и наша тагильская команда «Уралочка-НТМК».
Сюжеты: Нижний Тагил
Болельщики соскучились по команде – в Тагиле «Уралочку-НТМК» не видели давно. В последний раз дома команда играла более 3-х месяцев назад. Игра с «Енисеем» была интересна и ожидаемыми новичками в командах участников, и предстоящей борьбой за победу.
В начале первого сета вперед вышел «Енисей» – 11:10. Но «Уралочка-НТМК» выиграла со счетом 3:0! Это был чистый разгром «Енисея» – приятный подарок болельщикам, влюбленных в волейбол, в «Уралочку-НТМК» на День влюбленных.
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В следующий раз «Уралочка-НТМК» играет на выезде. Игра состоится 21 февраля, где тагильчанки поборются с «Динамо» из Казани в рамках Чемпионата России по волейболу.
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