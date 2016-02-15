Тагильский «Спутник» проиграл хоккеистам из Перми
15 февраля 2016, 09:25СпортАлександра Логинова
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Накануне в Нижнем Тагиле прошла очередная игра любимой местной хоккейной команды.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Спутник» встретился на льду с пермяками из команды «Молот-Прикамье». Для тагильчан это был заключительный матч на домашнем льду, впереди у команды выездные игры.
Гости привезли с собой не только победное настроение, но и большое число болельщиков. Рекордное количество зрителей на трибунах было и со стороны местных любителей хоккея.
Итог игры - 1:3 в пользу гостей.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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