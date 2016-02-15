Тагильский «Спутник» проиграл хоккеистам из Перми

«Спутник» встретился на льду с пермяками из команды «Молот-Прикамье» . Для тагильчан это был заключительный матч на домашнем льду, впереди у команды выездные игры.

Гости привезли с собой не только победное настроение, но и большое число болельщиков. Рекордное количество зрителей на трибунах было и со стороны местных любителей хоккея.