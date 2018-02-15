Прием заявок на участие в турнире региона по баскетболу открыт в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В марте в Нижнем Тагиле состоится региональный турнир по баскетболу 3х3, в котором примут участие молодежные команды юношей младше 18 лет.

Уже начался прием заявок от потенциальных игроков. Главное условие – возраст не старше 18 и не младше 14 лет. Игры турнира будут проводиться по выходным дням, а система, по которой будут проходить розыгрыши, определится по итогам рассмотрения всех заявок.