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Прием заявок на участие в турнире региона по баскетболу открыт в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прием заявок на участие в турнире региона по баскетболу открыт в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 февраля, 21:10Спорт
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