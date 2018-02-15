«Старый Соболь» проведёт финальные матчи Чемпионата России в Нижнем Тагиле

Независимо от того, как закончатся матчи с тюменцами, тагильская команда выйдет в финал Чемпионата. Там ей будут противостоять баскетбольные клубы «Киров» и «Рускон-Мордовия». Из 10 матчей «Старый Соболь» одержал 7 побед и 3 поражения, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.