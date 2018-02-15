«Старый Соболь» проведёт финальные матчи Чемпионата России в Нижнем Тагиле
15 февраля, 22:15Спорт
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Финальные матчи Чемпионата России по баскетболу нижнетагильская команда проведёт на родной площадке. Соперником «Старого Соболя» выступит баскетбольный клуб «Рубин» из Тюмени.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 и 18 февраля в 15:00 нижнетагильские баскетболисты «Старого Соболя» проведут 2 финальные игры в рамках Чемпионата России. Соперником тагильчан выступит аутсайдер турнирной таблицы - тюменский «Рубин».
Независимо от того, как закончатся матчи с тюменцами, тагильская команда выйдет в финал Чемпионата. Там ей будут противостоять баскетбольные клубы «Киров» и «Рускон-Мордовия». Из 10 матчей «Старый Соболь» одержал 7 побед и 3 поражения, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.
В прошлом сезоне тагильчане стали серебряными призёрами соревнований, проходивших под эгидой РФБ.
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