Антон Шипулин не смог приехать в Нижний Тагил на турнир Ольги Глацких

Известные спортсмены, которых анонсировали ранее, как гостей турнира «Ты сможешь сам», приехали в Нижний Тагил не в полном составе. Олимпийского чемпиона Антона Шипулина вызвали в Москву, другие (Олимпийская победительница по художественной гимнастике Елена Мурзина, финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова) отсутствовали из-за болезни, рассказала редакции TagilCity.ru. организатор турнира Ольга Глацких.

Действительно, у нас не все смогли приехать. Какая-то страшная эпидемия гриппа – три человека заболели. Очень извинялись. Антон Шипулин нас поддерживает, но, я так поняла, его вызвали в Москву – вот, почему он не смог присутствовать, поделилась олимпийская чемпионка.

Чемпионы по греко-римской борьбе Александр Третьяков и Александр Тучкин, мастер спорта по художественной гимнастике Марина Шпехт и олимпийская чемпионка Ольга Глацких перед началом турнира 15 февраля провели автограф-сессию и сфотографировались со своими поклонниками.