Чемпионы встретились со своими поклонниками на турнире в Нижнем Тагиле

Именитые спортсмены провели встречу с юным поклонниками в ФОКе «Президентский» в Нижнем Тагиле. Участники соревнований не только пообщались со своими кумирами, но и смогли с ними сфотографироваться.

Поклонники получили автографы от чемпионов по греко-римской борьбе Александра Третьякова и Александра Тучкина, мастера спорта по художественной гимнастике Марины Шпехт и олимпийкой чемпионки Ольги Глацких. О том, чего ждать от первого дня турнира, Ольга Глацких рассказала редакции TagilCity.ru.

У нас будет парад-открытие, на котором предусмотрены показательные выступления. Я буду выступать и дети – совместно с детьми. И мы делаем ещё флэш-моб, с нами будут и представители власти, и дети его будут делать маленькие. Поэтому это будет некое объединение взрослых с детьми – такой праздник,поделилась Ольга Глацких.