Ольга Глацких откроет школу для юных спортсменов в Екатеринбурге

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких планирует открыть в течение года школу для юных спортсменов и их родителей. Первый проект появится в Екатеринбурге, в дальнейшем планируется открытие таких школ по всей стране. Об этом спортсменка заявила корреспонденту TagilCity.ru.

Школа «Ты сможешь сам», которую мы сейчас хотим открыть, будет направлена на обучение и воспитание не только детей, и не только чемпионов. Там должны участвовать, конечно, родители. Бывают такие психологические травмы у детей, из-за того, что родители настаивают, что ты будешь чемпионом, но у них этого не получается. Здесь очень важна, как раз, работа с самими родителями,считает Глацких.

У школы не будет инфраструктурной привязки – это, так называемая, идеологическая составляющая. Новая программа будет не только помогать детям и родителям, но и направлять педагогов.

Это новая методология воспитания и вовлечения вообще в здоровый образ жизни и занятия спортом. Родителям надо правильно сказать ребёнку, его настроить. Педагогам - выбрать подход к процессу воспитания и процессу, пока ребёнок идёт от садика, от скамьи, до уже больших, пусть даже возрастных, ограничений в спорте, рассказала Ольга Глацких.

Говоря о психологическом настрое юных спортсменов, Глацких подчеркнула, что важно быть целеустремлённым и не расстраиваться, если что-то не получается.

Всё, что не убивает, делает нас сильнее. Поэтому у каждого есть шанс стать победителем, стать чемпионом, я всегда об этом говорю. Поэтому нужно стараться, слушать взрослых, слушать тренера, если мы говорим о спорте, наставников, старших, тогда всё получится,подытожила олимпийская чемпионка.

Открытие турнира «Ты сможешь всё» прошло в ФОКе «Президентский» 15 февраля в рамках первенства Нижнего Тагила по художественной гимнастике «Первые шаги».