Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Логинов преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха по мишеням. На втором месте оказался Кентен Фийон Майе, бронза досталась Мартену Фуркаду. Фийон прошел дистанцию с отрывом в 6,5 секунды и допустил один промах. Фуркад отстал от россиянина на 19,5 секунды, ни разу не промахнувшись.