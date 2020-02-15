Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Сегодня, 22:14СпортФото: сайт союза биатлонистов России
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15 февраля в итальянском Антхольце спортсмен из России Александр Логинов победил на чемпионате мира по биатлону в спринтерской гонке на 10 км, пишут «Известия».
Логинов преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха по мишеням. На втором месте оказался Кентен Фийон Майе, бронза досталась Мартену Фуркаду. Фийон прошел дистанцию с отрывом в 6,5 секунды и допустил один промах. Фуркад отстал от россиянина на 19,5 секунды, ни разу не промахнувшись.
За 12 лет Логинов стал первым представителем России, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира.
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