Весь трек был во льду: ралли-спринт «Снежный вихрь — 2021» завершился на Урале

Весь трек был во льду: ралли-спринт «Снежный вихрь — 2021» завершился на Урале

Сегодня, 09:15СпортPhoto: Е1
Финальный этап зимнего ралли-спринта «Снежный вихрь — 2021» завершился 13 февраля в Арамиле.

По словам организаторов соревнований, в заключительном этапе приняли участие 75 пилотов. В гонках участвовали как опытные гонщики, так и новички. Они отметили, что автоспорт пользуется популярностью у девушек.

В финале соревнований участвовала группа гонщиков на ретроавтомобилях отечественного производства — «Москвич 412»,рассказали организаторы Е1.

Один из владельцев автомобиля занял призовое место в классе «Стандарт Классика». Организаторы пояснили, что покрытие трассы стало непростым испытанием для участников, так как было полностью покрыто коркой льда.

Напомним, в конце января на Урале прошел самый протяженный снегоходный марафон «Путь Вогула», участники преодолели путь в 470 километров.

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