По словам организаторов соревнований, в заключительном этапе приняли участие 75 пилотов. В гонках участвовали как опытные гонщики, так и новички. Они отметили, что автоспорт пользуется популярностью у девушек.
В финале соревнований участвовала группа гонщиков на ретроавтомобилях отечественного производства — «Москвич 412»,рассказали организаторы Е1.
Один из владельцев автомобиля занял призовое место в классе «Стандарт Классика». Организаторы пояснили, что покрытие трассы стало непростым испытанием для участников, так как было полностью покрыто коркой льда.
Напомним, в конце января на Урале прошел самый протяженный снегоходный марафон «Путь Вогула», участники преодолели путь в 470 километров.