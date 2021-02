Финальный этап зимнего ралли-спринта «Снежный вихрь — 2021» завершился 13 февраля в Арамиле.

По словам организаторов соревнований, в заключительном этапе приняли участие 75 пилотов. В гонках участвовали как опытные гонщики, так и новички. Они отметили, что автоспорт пользуется популярностью у девушек. В финале соревнований участвовала группа гонщиков на ретроавтомобилях отечественного производства — «Москвич 412»,рассказали организаторы Е1. Один из владельцев автомобиля занял призовое место в классе «Стандарт Классика». Организаторы пояснили, что покрытие трассы стало непростым испытанием для участников, так как было полностью покрыто коркой льда. Напомним, в конце января на Урале прошел самый протяженный снегоходный марафон «Путь Вогула», участники преодолели путь в 470 километров. На Урале марафонцы на снегоходах преодолеют пол тысячи километров по бездорожью

