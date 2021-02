Юные гимнастки из Нижнего Тагила вернулись с победами с первенства УрФО

Гимнастки из Нижнего Тагила заняли призовые места в составе сборной Свердловской области на первенстве УрФО.

Свердловская сборная заняла вторую строчку на соревнованиях. Тагильчанки завоевали несколько побед. Екатерина Писаревская выиграла четыре золотых медали в состязаниях на брусьях, в опорном прыжке, в вольных упражнениях и в многоборье. Жительница Нижнего Тагила стала второй на бревне. Диана Ставрова получила по одной золотой, серебряной и бронзовой медали за состязания на бревне, брусьях и вольных упражнениях соответственно. Состязания проводились среди девушек от 2005 года рождения. Напомним, юные шашисты из Нижнего Тагила заняли призовые места на первенстве Уральского федерального округа. Юные тагильские шашисты заняли призовые места на первенстве УрФО

