Юные гимнастки из Нижнего Тагила вернулись с победами с первенства УрФО

Юные гимнастки из Нижнего Тагила вернулись с победами с первенства УрФО

Сегодня, 17:06СпортPhoto: pixabay.com
Гимнастки из Нижнего Тагила заняли призовые места в составе сборной Свердловской области на первенстве УрФО.

Свердловская сборная заняла вторую строчку на соревнованиях. Тагильчанки завоевали несколько побед.

Екатерина Писаревская выиграла четыре золотых медали в состязаниях на брусьях, в опорном прыжке, в вольных упражнениях и в многоборье. Жительница Нижнего Тагила стала второй на бревне.

Диана Ставрова получила по одной золотой, серебряной и бронзовой медали за состязания на бревне, брусьях и вольных упражнениях соответственно.

Состязания проводились среди девушек от 2005 года рождения.

Напомним, юные шашисты из Нижнего Тагила заняли призовые места на первенстве Уральского федерального округа.

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