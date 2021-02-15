Юные гимнастки из Нижнего Тагила вернулись с победами с первенства УрФО

Свердловская сборная заняла вторую строчку на соревнованиях. Тагильчанки завоевали несколько побед.
Екатерина Писаревская выиграла четыре золотых медали в состязаниях на брусьях, в опорном прыжке, в вольных упражнениях и в многоборье. Жительница Нижнего Тагила стала второй на бревне.
Диана Ставрова получила по одной золотой, серебряной и бронзовой медали за состязания на бревне, брусьях и вольных упражнениях соответственно.
Состязания проводились среди девушек от 2005 года рождения.
Напомним, юные шашисты из Нижнего Тагила заняли призовые места на первенстве Уральского федерального округа.