Фигуристка Валиева победила в короткой программе на Олимпиаде-2022

Напомним, участие Камилы Валиевой в личном первенстве на Играх-2022 оставалось под вопросом до последнего момента. Причиной стала положительная допинг-проба спортсменки, которую взяли у нее в декабре. В пробах, которые российская фигуристка сдала в преддверии Олимпиады и непосредственно в период спортивных состязаний, допинг не обнаружен.