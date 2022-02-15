Фигуристка Валиева победила в короткой программе на Олимпиаде-2022

Наша 15-летняя спортсменка набрала 82,16 балла, пишут «Новые известия». Стадион бурно аплодировал Валиевой. Эксперты назвали программу Валиевой под «In Memoriam» очень легкой и нежной.
Второе место заняла россиянка Анна Щербакова, на третьем оказалась фигуристка из Японии Каори Сакамото.
Напомним, участие Камилы Валиевой в личном первенстве на Играх-2022 оставалось под вопросом до последнего момента. Причиной стала положительная допинг-проба спортсменки, которую взяли у нее в декабре. В пробах, которые российская фигуристка сдала в преддверии Олимпиады и непосредственно в период спортивных состязаний, допинг не обнаружен.