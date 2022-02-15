Фигуристка Валиева победила в короткой программе на Олимпиаде-2022

Фигуристка Валиева победила в короткой программе на Олимпиаде-2022
Фигуристка Валиева победила в короткой программе на Олимпиаде-2022
Сегодня, 21:40СпортФото: Яндекс-Карты

Фигуристка из РФ Валиева победила в короткой программе на Олимпиаде-2022

Российской фигуристке Камиле Валиевой удалось продемонстрировать лучшие результаты в короткой программе на личном турнире в рамках Олимпиады-2022, проходящей в Пекине.

Наша 15-летняя спортсменка набрала 82,16 балла, пишут «Новые известия». Стадион бурно аплодировал Валиевой. Эксперты назвали программу Валиевой под «In Memoriam» очень легкой и нежной.

Второе место заняла россиянка Анна Щербакова, на третьем оказалась фигуристка из Японии Каори Сакамото.

Напомним, участие Камилы Валиевой в личном первенстве на Играх-2022 оставалось под вопросом до последнего момента. Причиной стала положительная допинг-проба спортсменки, которую взяли у нее в декабре. В пробах, которые российская фигуристка сдала в преддверии Олимпиады и непосредственно в период спортивных состязаний, допинг не обнаружен.

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