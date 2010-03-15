Стартовала 5-я Спартакиада среди коммунальщиков
15 марта 2010, 16:23СпортArtem
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Дан старт 5-й Спартакиаде среди работников ЖКХ. Начало ей положили соревнования по лыжным гонкам, прошедшие накануне на базе «Спартак».
В них приняли участие 64 представителя 11-ти предприятий городского и жилищно-коммунального хозяйства. Участники были разбиты на две группы, в зависимости от уровня спортивной подготовки. В группе сильнейших первое место завоевали представители Уральских газовых сетей. Во второй группе победителями стали работники Тагилдорстроя ,сообщает сайт ntagil.org. В нынешнем году по многочисленным просьбам участников в программу Спартакиады дополнительно включены два вида спорта – мини-футбол и волейбол. А уже в апреле Спартакиада продолжится соревнованиями по настольному теннису.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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