Стартовала 5-я Спартакиада среди коммунальщиков

В них приняли участие 64 представителя 11-ти предприятий городского и жилищно-коммунального хозяйства. Участники были разбиты на две группы, в зависимости от уровня спортивной подготовки. В группе сильнейших первое место завоевали представители Уральских газовых сетей. Во второй группе победителями стали работники Тагилдорстроя ,сообщает сайт ntagil.org. В нынешнем году по многочисленным просьбам участников в программу Спартакиады дополнительно включены два вида спорта – мини-футбол и волейбол. А уже в апреле Спартакиада продолжится соревнованиями по настольному теннису.