Тагильчанка принесла бронзовую медаль в копилку российской сборной на Паралимпиаде в Ванкувере
15 марта 2010, 16:18СпортArtem
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Тагильчанка Михалина Лысова принесла бронзовую медаль в копилку российской сборной на Паралимпиаде в Ванкувере.
Как сообщает АПИ, накануне в лыжной гонке на 3 километра для спортсменок с ограниченными возможностями по зрению она показала время 13:40.08, завоевав бронзу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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