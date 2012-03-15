Лучшего хоккеиста «Спутника» выбирают на сайте спортивного клуба
15 марта 2012, 14:23Спорт
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На официальном сайте спортивного клуба «Спутник» начинается голосование «Лучший игрок «Спутника» в сезоне 2011-2012гг.
Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Спутник», в прошлом сезоне почетный приз получил Егор Рожков, забивший врегулярном чемпионате 2011-2012 гг. в ворота соперников 19 голов.
На этот раз голосование будет проводиться по двум номинациям: «лучшийигрок» и «лучший молодой игрок» (1990 г.р. и моложе). Голосованиепродлится до 31 марта, результаты будут учитываться при определениилучшего игрока руководством клуба.
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