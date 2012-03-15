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Лучшего хоккеиста «Спутника» выбирают на сайте спортивного клуба
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лучшего хоккеиста «Спутника» выбирают на сайте спортивного клуба

15 марта 2012, 14:23Спорт
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