Тагильские шахмастистки оказались круче шахматистов: в городе завершился Всероссийский турнир

В нем приняло участие 117 спортсменов из 12 городов Свердловской области, Ханты-Мансийска, Челябинска, Уфы, Казани, Усть-Катаева, Сургута, Барнаула и других городов и областей.

Самые значительные результаты в турнире показали юные тагильчанки: она заняли весь пьедестал среди девочек до 12 лет. Алена Сувернева (1 разряд) отвоевала 1 место, Ксения Бучельникова (1 разряд) – 2 место, Анастасия Савелкова (2 разряд) – 3 место. Среди девочек до 14 лет Алина Малинина (2 разряд) заняла 1 место.

Стоит отметить, что мальчишки лишь ненамного отстали от девочек. Среди мальчиков до 10 лет Иван Касьянов (2 разряд) получил «серебро». Прекрасная подготовка спортсменов – во многом заслуга тренеров МБОУ ДОД СДЮШОР.