Тагильчанка Михалина Лысова взяла еще одну медаль на Паралимпиаде
15 марта 2014, 09:30Спорт
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Вчерашним вечером тагильчанка Михалина Лысова пополнила свою медальную копилку на Паралимпийских играх в Сочи очередной наградой.
Михалина завоевала «серебро» в биатлоне на дистанции 12,5 км среди спортсменок с нарушением зрения. Победу в этой гонке одержала российская биатлонистка Юлия Будалеева. Михалина Лысову в этот раз подвела стрельба – один промах.
Эта медаль – уже пятая по счету для тагильской спортсменки. Теперь в ее активе уже три золотые и две серебряные медали. Михалина, кстати, - рекордсменка этой Паралимпиады по количеству медалей в личном зачете.
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