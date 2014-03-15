Тагильчанка Михалина Лысова взяла еще одну медаль на Паралимпиаде

Михалина завоевала «серебро» в биатлоне на дистанции 12,5 км среди спортсменок с нарушением зрения. Победу в этой гонке одержала российская биатлонистка Юлия Будалеева . Михалина Лысову в этот раз подвела стрельба – один промах.

Эта медаль – уже пятая по счету для тагильской спортсменки. Теперь в ее активе уже три золотые и две серебряные медали. Михалина, кстати, - рекордсменка этой Паралимпиады по количеству медалей в личном зачете.