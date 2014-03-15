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В Нижнем Тагиле завершился этап Кубка FIS по прыжкам с трамплина: «Ветер – непременный атрибут соревнований!» (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле завершился этап Кубка FIS по прыжкам с трамплина: «Ветер – непременный атрибут соревнований!» (ФОТО)

15 марта 2014, 20:10Спорт
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