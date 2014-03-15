В Нижнем Тагиле завершился этап Кубка FIS по прыжкам с трамплина: «Ветер – непременный атрибут соревнований!» (ФОТО)

Несколько слов о погодных условиях. Сегодняшний день выдался не совсем удачным для полетов, ведь сильные порывы ветра буквально сбивали лыжников с курса. Изрядно подмерзли и зрители, однако это не помешало им активно поддерживать спортсменов. Как позже признались победители, ветер не был такой серьезной помехой, ведь в конечном итоге именно они находятся на лидирующих местах. Было бы правильнее спрашивать о погоде других лыжников, которые остались за пьедесталом. Но всё же реальное влияние ветра огорчило зрителей: вторая попытка после долгих минут ожидания была отменена, поэтому в зачет шли баллы, набранные в первой.

Ветер – это непременный спутник полета, когда нет ветра – нет полета. Ветер разный бывает – встречный, попутный… Но это соревнование на открытом воздухе, поэтому ветер – непременный атрибут соревнований. Ничего необычного сегодня не было позже заявил президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров.

Кое-кто из спортсменов уже не первый раз выступает в Нижнем Тагиле, и все они в голос говорят о том, что условия здесь достойные. Всё внимание зрителей было приковано к нашим, русским спортсменам, а их сегодня было много – Ильмир Хазетдинов, Алексей Ромашов и Михаил Максимочкин, выступавшие на Олимпиаде в Сочи, тагильчанин Вадим Шишкин, Владислав Бояринцев, Александр Баженов, Алексей Буйволов, Роман Трофимов, Антон Калиниченко, Сергей Шулаев, Сергей Сардыко и Александр Шувалов. Кстати, иногда российская сборная тренируется и на тагильском трамплине перед важными соревнованиями.

Журналисту TagilCity.ru удалось побеседовать с олимпийцем – Ильмиром Хазетдиновым. Он заявил, что в нашем городе всегда отличная подготовка и замечательное отношение к спортсменам. Не так давно он побывал в другой стране (название которой попросил оставить в тайне), где российской сборной весьма не повезло с трансфером. Подобная ситуация возникла и у норвежцев в Нижнем Тагиле на этапе Гран-при в сентябре, однако россияне оказались менее восприимчивыми и не стали писать в сети Интернет о произошедшем. Как сказал сам Ильмир, в каждой стране могут случатся трудности, и это не страшно. Также он согласился с тем, что каждая команда воспринимает эти трудности по-своему.

Не во всех странах есть такой теплый прием сказал Ильмир.

Что касается успеха российского лыжника, то в Нижнем Тагиле он занял 18-ую позицию. Вот что рассказывает спортсмен:

Даже сейчас в полете сначала был встречный ветер, потом боковой, из-за чего у меня не совсем получилось приземление. Не могу сказать, что удовлетворен прыжком.

Другие спортсмены говорили примерно то же самое журналистам, однако в этой «лотерее» победили везучие. Среди них и наш спортсмен - Михаил Максимочкин, который в Сочи получил неприятную травму. Кстати, сегодня в финале Кубка участвовали 49 спортсменов из девяти стран мира, 12 из них являются участниками предыдущих Кубков Мира, 29 имеют очки в этих соревнованиях, 4 спортсмена впервые принимают участие в Континентальном Кубке, включая нижнетагильского спортсмена Вадима Шишкина.

Победители 34-го этапа Континентального Кубка по прыжкам с трамплина:

Юстин Рок, Словения

Мануэль Феттнер, Австрия

Михаил Максимочкин, Россия

На пресс-конференции победители уставшие, но довольные рассказали о том, что день выдался сложным, с переменчивыми погодными условиями. Однако это не мешает им получать удовольствие от любимого вида спорта. На вопрос TagilCity.ru: до сих пор ли вы получаете адреналин от своих полетов, спортсмены ответили положительно. Наверное, это одна из причин, по которым они посвятили себя именно этому виду спорта.

Важную роль сыграли и волонтеры, которых на Кубке было около сотни. Именно эти люди целый день проводят рядом со спортсменами, зрителями и организаторами, и именно благодаря им осуществляется работа всего мероприятия. Алена Фисталь, которой посчастливилось побыть в роли волонтера-переводчика (она встречала и провожала спортсменов), поделилась с TagilCity.ru своими эмоциями. Кроме того, она подсказала, как именно можно стать волонтером:

На самом деле, стать волонтером очень просто, главное иметь желание и стремление, быть активным человеком. В нашем городе создана волонтерская организация при Управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики. Необходимо просто обратиться к руководителю данного движения с желанием поучаствовать в каком-либо мероприятии и далее зарекомендовать себя как надежного и активного волонтера. Они участвуют во многих мероприятиях как в нашей области, так и за ее пределами. Я первый раз участвую в таком мероприятии в качестве волонтера и за эти дни испытала множество положительных эмоций. Несмотря на не очень хорошие погодные условия, думаю все волонтеры рады принять участие во всеобщем спортивном празднике, тем более такого уровня. Радость приносит общение и с дружной волонтерской семьей, и с организаторами соревнований и, конечно, со спортсменами. Надеюсь и в дальнейшем данное движение будет развиваться и привлекать всё больше участников.

Тагильчане, завтра на горе Долгой пройдет еще один, финальный этап Континентального Кубка FIS по прыжкам с трамплина. Берите своих родных, одевайтесь теплее и приходите на эти замечательные соревнования. Отметим, что с 10:30 на горе Долгая будут проходить соревнования на «Кубок Главы города Нижнего Тагила по прыжкам на лыжах с трамплина» среди юношей (2000 г. и моложе).

Афиша финального Этапа Кубка FIS, 16 марта