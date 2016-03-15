Ветераны Нижнего Тагила выбирают скандинавскую ходьбу

Секция скандинавской ходьбы появилась в Центре по работе с ветеранами несколько месяцев назад. Теперь практически каждый день тагильские пенсионеры выходят на проспект Ленина или в парк имени Бондина, чтобы заняться спортом и укрепить здоровье.

Скандинавская ходьба в Нижнем Тагиле еще только набирает популярность. Поэтому бодрые и активные пенсионеры, занимающиеся этим видом спорта, порой вызывают удивление случайных прохожих.

Разумеется, состав спортсменов периодически изменяется. Это происходит в зависимости от здоровья ветеранов. Тем не менее, количество желающих заниматься модной ходьбой растет с каждой неделей.

В Центре утверждают, что люди, которые не знакомы со скандинавской ходьбой, сочтут это вид спорта легким и бесполезным. Но при скандинавской ходьбе используется особая методика и техника движений при помощи специальных палок. При кажущейся на первый взгляд, такой вид оздоровительной физкультуры требует большой выносливости, усилий и терпения.

Заниматься скандинавской ходьбой врачи рекомендуют при многих заболеваниях: остеохондрозе, сколиозе, хронической боли в спине или в суставах, избыточном весе, бессоннице, заболеваниях легких.