14-летний сноубордист из Екатеринбурга сломал обе руки и завоевал «бронзу» на Спартакиаде (ФОТО)
15 марта 2017, 09:10Спорт
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14-летний сноубордист из Екатеринбурга Данил Шуров взял бронзовую медаль в слоупстайле на VIII зимней Спартакиаде. Ценой такой престижной награды стали переломы обеих рук.
Сюжеты: Екатеринбург
Перед тем, как пройти в финал, Данил провел две попытки, в одной из которых упал. С болью в руке он откатал вторую и взял призовое место. После состязания он обратился в травмпункт, где медики диагностировали сноубордисту переломы обеих рук.
Сейчас травмированные руки загипсованы, спортсмен возвращается домой в столицу Урала. Данил занимается в школе «Уктусские Горы», пишет E1.ru.
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Фото: E1.ru
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