Тагильский «Спутник» допустил поражение во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с подмосковным «Динамо» (ФОТО)

Игра была насыщенной и довольно напряженной. Трибуны собрали еще больше болельщиков, чем на предыдущем матче.

До конца матча сохранялась интрига. Гости открыли счет сразу двумя шайбами за короткое время. Далее тагильчане взяли преимущество: к концу матча в воротах «Динамо» было 4 наших шайбы. Когда до конца матча осталось 6 минут, гости забросили 3 шайбы, тем самым не оставив «Спутнику» шансов отыграться.