Тагильский «Спутник» допустил поражение во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с подмосковным «Динамо» (ФОТО)
15 марта 2017, 10:00Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 марта в Нижнем Тагиле состоялась вторая игра «Спутника» с «Динамо» в рамках четвертьфинала. Тагильчане уступили гостям со счетом 4:6. Общий счет четвертьфинальной серии 0:2 не в пользу «Спутника».
Сюжеты: Нижний Тагил
Игра была насыщенной и довольно напряженной. Трибуны собрали еще больше болельщиков, чем на предыдущем матче.
До конца матча сохранялась интрига. Гости открыли счет сразу двумя шайбами за короткое время. Далее тагильчане взяли преимущество: к концу матча в воротах «Динамо» было 4 наших шайбы. Когда до конца матча осталось 6 минут, гости забросили 3 шайбы, тем самым не оставив «Спутнику» шансов отыграться.
Четвертьфинал продолжится в Балашихе 17-18 марта.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей