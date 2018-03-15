Более 600 дошкольников Нижнего Тагила сдали нормы ГТО на зимнем фестивале (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле были награждены победители зимнего фестиваля ГТО. Те, кто продемонстрировал лучшие результаты в сдаче всероссийских нормативов, получили грамоты, кубки и памятные медали.

В 2018 году нормы ГТО решило сдать рекордное количество тагильчан. Самыми активными стали воспитанники детских садов – нормы ГТО сдали более 600 дошкольников.

24 марта в Нижнем Тагиле пройдет областной фестиваль ГТО. Горнозаводской округ на нем представят 40 участников, 28 из них – из Нижнего Тагила, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».