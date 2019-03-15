Финал Кубка мира среди летающих лыжниц пройдет в Нижнем Тагиле 16–17 марта
Сегодня, 17:41СпортФото: TagilCity.ru
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16–17 марта в Нижнем Тагиле пройдут финальные соревнования Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В турнире «Синяя птица» примут участие около 50 спортсменок из 12 стран.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижний Тагил впервые проводит финал Кубка мира среди летающих лыжниц, то есть 17 марта определится главная претендентка на получение Хрустального глобуса. В настоящее время лидирующую позицию среди летающих лыжниц занимает спортсменка из Норвегии – Марен Лундбю. Для победы ей необходимо получить от судей 40 баллов.
От российской сборной в соревнованиях примут участие 11 девушек, в числе которых Ирина Аввакумова.
Всего в состязаниях поборются около 50 участниц из Франции, Румынии, Финляндии, Германии, Казахстана, Норвегии, Австрии, Словении, России, США, Италии, Японии.
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Транслироваться соревнования, проходящие в Нижнем Тагиле, будут на официальной странице этапа Кубка мира во ВКонтакте, а также на телеканалах «Матч-ТВ» и «Дом.ru Гид».
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