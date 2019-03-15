Финал Кубка мира среди летающих лыжниц пройдет в Нижнем Тагиле 16–17 марта

Нижний Тагил впервые проводит финал Кубка мира среди летающих лыжниц, то есть 17 марта определится главная претендентка на получение Хрустального глобуса. В настоящее время лидирующую позицию среди летающих лыжниц занимает спортсменка из Норвегии – Марен Лундбю. Для победы ей необходимо получить от судей 40 баллов.

От российской сборной в соревнованиях примут участие 11 девушек, в числе которых Ирина Аввакумова.

Всего в состязаниях поборются около 50 участниц из Франции, Румынии, Финляндии, Германии, Казахстана, Норвегии, Австрии, Словении, России, США, Италии, Японии.