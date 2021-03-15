Летающие лыжницы из 14 стран прибудут 19 марта в Нижний Тагил на турнир «Синяя птица»

Летающие лыжницы из 14 стран прибудут 19 марта в Нижний Тагил на турнир «Синяя птица»

Сегодня, 21:32СпортФото: 1mediainvest.ru
19 марта в Нижний Тагил для участия в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин прибудут участницы из 14 стран, сообщает пресс-служба администрации города.

Турнир носит название «Синяя птица». В нем будут участвовать жительницы Австрии, Германии, Чехии, Франции, Японии, Румынии, Финляндии, Польши, Словении, Норвегии, США, Швеции, Канады и России.

Россия получила расширенную квоту на участие. Это означает, что на соревновании выступят 10 представительниц отечественной сборной. Двое их них жительницы Нижнего Тагила — Алина Бородина и Кристина Прокопьева.

Отмечается, что о завершившемся в Нижнем Тагиле финале Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин и мужчин высказался пресс-секретарь международных соревнований на комплексе трамплинов «Аист» Андрей Кащи. По его словам, проблем с проведением турнира не возникло, а иностранцы «были в восторге от организации соревнований».

Многие из них считают, что Нижний Тагил уже вырос из подобных соревнований. Город реально готов принимать старты самого высокого уровня, а именно этапы Кубка мира по лыжному двоеборью,рассказал Андрей Кащи.

Напомним, этап Кубка мира по женским прыжкам с трамплина на лыжах «Синяя птица» состоится с 20 по 21 марта. Соревнования будут открыты для болельщиков, однако заполняемость не должна превышать 50%.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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