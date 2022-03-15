11-летний тагильчанин стал призером регионального первенства по настольному теннису

По словам тренера, Даниил трудолюбивый и упорный. В апреле он будет представлять Нижний Тагил на первенстве УрФО. Вместе с ним на соревнования в Тюменскую область отправятся Арсений Терентьев, Альбина Рослякова и Анастасия Декабрьская, которые тоже занимаются в СШ «Авиатор», пишет «Тагильский рабочий».