11-летний тагильчанин стал призером регионального первенства по настольному теннису

11-летний тагильчанин стал призером регионального первенства по настольному теннису
11-летний тагильчанин стал призером регионального первенства по настольному теннису
Сегодня, 17:28СпортФото: 1MI
11-летний тагильчанин Даниил Николаев получил «бронзу» на первенстве Свердловской области по настольному теннису в парном разряде.

Школьник занимается этим видом спорта уже четыре года в СШ «Авиатор», тренирует его Самир Агаев. Основные конкуренты тагильчан — спортсмены из клуба УГМК в Верхней Пышме. Там ведется серьезная работа по воспитанию игроков высокого уровня.

По словам тренера, Даниил трудолюбивый и упорный. В апреле он будет представлять Нижний Тагил на первенстве УрФО. Вместе с ним на соревнования в Тюменскую область отправятся Арсений Терентьев, Альбина Рослякова и Анастасия Декабрьская, которые тоже занимаются в СШ «Авиатор», пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, лыжники из Нижнего Тагила завоевали золотую медаль на Спартакиаде учащихся по фристайлу. Соревнования проходили в ленинградской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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