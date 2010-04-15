«Тагильские подснежники» закрыли горнолыжный сезон на горе Белая
15 апреля 2010, 16:14СпортArtem
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В соревнованиях по горнолыжному спорту «Тагильские подснежники 2010» участвовали мальчики и девочки от 6-ти до 11-ти лет.
55 спортсменов из Нижнего Тагила, Кировграда и Верхней Салды боролись в дисциплине «гигантский слалом». Три призовых места заняли нижнетагильские спортсмены. Это Дарья Битищева, Вика Разина и Григорий Кравченко. Как сообщили нам в пресс-службе горнолыжного комплекса «гора Белая», официальное закрытие зимнего сезона и начало работы комплекса в летнем режиме состоится 25 апреля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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