«Тагильские подснежники» закрыли горнолыжный сезон на горе Белая

55 спортсменов из Нижнего Тагила, Кировграда и Верхней Салды боролись в дисциплине «гигантский слалом». Три призовых места заняли нижнетагильские спортсмены. Это Дарья Битищева, Вика Разина и Григорий Кравченко. Как сообщили нам в пресс-службе горнолыжного комплекса «гора Белая», официальное закрытие зимнего сезона и начало работы комплекса в летнем режиме состоится 25 апреля.