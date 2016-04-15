Тагильская «Уралочка-НТМК» обеспечила себе третье место в Чемпионате Суперлиги

Подопечные Николая Карполя 18 апреля проведут матч в Нижнем Тагиле. А для челябинской команды прошедший матч стал последней домашней игрой сезона. Поэтому девушки сделали все, чтобы порадовать своих болельщиков. Несмотря на поражение, «Метар» оказался серьезным соперником для наших спортсменок. В течение матча «уралочки» ни разу не смогли обойти хозяек более, чем на 5 очков. Первый сет команды завершили со счетом 22:25, в пользу гостей.

Во втором отрезке игры хозяева имели реальный шанс выиграть партию. Счет 18:15 в пользу «Метара» - тренер Николай Карполь берет тайм-аут, чтобы привести свою команду в чувства. В итоге, «Уралочка» сначала догоняет, а после выходит вперед. Последние атаки Шинед Джек обеспечили спортсменкам победу в партии.

В третьем сете лидером стала Ирина Заряжко: в концовке она успешно блокировала, забивала и даже заработала балл с подачи. Стоит добавить, что Шинед Джек и Ирина Заряжко стали самыми результативными игроками «Уралочки» - обе набрали по 10 очков.

Кстати, на матч в Челябинске были заявлены игроки молодежки «Уралочки-НТМК», которая на днях стала чемпионом Молодежной лиги России. Однако «Метар» не давал гостьям простора для экспериментов, поэтому ни Екатерина Воронова, ни Екатерина Евдокимова на площадку так и не вышли.

Последний домашний матч сезона «Уралочки» проведут в понедельник с «Ленинградкой». Игра состоится в «Металлург-Форуме» в 18:30.