Екатеринбург готовится принять 7 000 фанатов «Спартака»
15 апреля, 10:05Спорт
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Организаторы матча 26-го по счету тура между «Спартаком» и «Уралом» готовятся принять 7 000 болельщиков.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам заместителя губернатора области Сергея Швиндта, для поклонников «Спартака» забронировано 7 000 мест на трибуне за воротами, на верхнем и нижнем ярусах.
На 13 апреля было продано 1500 билетов. Организаторы готовятся к абсолютной заполняемости сектора для болельщиков «Спартака», пишет «Спорт-экспресс».
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