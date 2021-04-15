10 млрд выделило правительство на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге

10 млрд выделило правительство на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге
Сегодня, 16:46СпортФото: kremlin.ru
Правительство выделило на строительство двух объектов Универсиады в Екатеринбурге 10 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Такой информацией глава правительства РФ поделился на очередном заседании камбина 15 апреля.

Сегодня правительство направит почти 10 миллиардов рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики, передает слова премьер-министра ТАСС.

Как отметил Михаил Мишустин, к началу Универсиады, которая пройдет в 2023 году Екатеринбурге, необходимо отремонтировать и построить более 40 спортивных объектов.

Напомним, в середине марта об отсутствии средств на строительство водопровода для деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге заявили в местном «Водоканале». На проведение этих работ требуется 383 миллиона рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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спортПравительствообществофинансированиеУниверсиадаЕкатеринбургМихаил Мишустин
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