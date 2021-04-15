10 млрд выделило правительство на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге

Такой информацией глава правительства РФ поделился на очередном заседании камбина 15 апреля.
Сегодня правительство направит почти 10 миллиардов рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики, передает слова премьер-министра ТАСС.
Как отметил Михаил Мишустин, к началу Универсиады, которая пройдет в 2023 году Екатеринбурге, необходимо отремонтировать и построить более 40 спортивных объектов.
Напомним, в середине марта об отсутствии средств на строительство водопровода для деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге заявили в местном «Водоканале». На проведение этих работ требуется 383 миллиона рублей.