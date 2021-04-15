Шипачев рассказал о переговорах о новом контракте с московским «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по хоккею Вадим Шипачев прокомментировал подписание нового соглашения.
«Очень рад подписать контракт с «Динамо», – цитирует Шипачева «Советский спорт». Все очень нравится в «Динамо», организация классная, клуб с большими задачами.
Были некоторые нюансы, но руководство пошло навстречу. Мы обсудили и срок контракта, по финансам были вопросы, а так договорились довольно быстро».
В сезоне-2020/21 34-летний форвард «Динамо» стал лучшим бомбардиром и ассистентом регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (20+47) в 57 матчах.