Абсолютная победа наших хоккеистов на групповом этапе Чемпионата мира, итальянцы тоже повержены!
Сборная России по хоккею завершила групповой этап на Чемпионате мира-2012 со стопроцентным победным результатом. В последнем матче россияне без проблем одолели сборную Италии со счетом 4:0.
Первую шайбу в ворота итальянцев на 20 минуте забросил Павел Дацюк после точной передачи Евгения Кузнецова из-за ворот итальянского голкипера, сообщает Sportbox.ru. В первой половине игры этот гол оказался единственным, и после перерыва россияне прибавили в темпе. Результатом чего стали еще две заброшенные шайбы в исполнении Кузнецова и защитника Евгения Бирюкова. Под занавес встречи в последнюю двадцатиминутку Александр Попов еще раз огорчил вратаря итальянской сборной Томаса Трагуста, поставив финальную точку в этом матче.
Для итальянцев это поражение оказалось роковым: по итогам они заняли последнее место в группе и распрощались с элитным дивизионом.
Соперник сборной России по четвертьфиналу определится сегодня во вторник после встречи сборных Чехии и Норвегии.
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