Абсолютная победа наших хоккеистов на групповом этапе Чемпионата мира, итальянцы тоже повержены!

Первую шайбу в ворота итальянцев на 20 минуте забросил Павел Дацюк после точной передачи Евгения Кузнецова из-за ворот итальянского голкипера, сообщает Sportbox.ru. В первой половине игры этот гол оказался единственным, и после перерыва россияне прибавили в темпе. Результатом чего стали еще две заброшенные шайбы в исполнении Кузнецова и защитника Евгения Бирюкова. Под занавес встречи в последнюю двадцатиминутку Александр Попов еще раз огорчил вратаря итальянской сборной Томаса Трагуста, поставив финальную точку в этом матче.