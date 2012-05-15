Тагильским спортсменам не было равных на соревнованиях по плаванию в Асбесте
XVII-е открытое первенство города Асбеста по плаванию среди ветеранов состоялось 12-13 мая.
По данным отдела по физической культуре, спорту и туризму города, Нижний Тагил на этих соревнованиях представляли 10 спортсменов: Ирина Еремеева, Татьяна Козлова, Ирина Рымашевская, Андрей Сазонов, Лариса Слепцова, Андрей Гайдуков, Жанна Рачинская, Альберт Перфильев, Наталья Терентьева, Игорь Елизарьев.
В программе соревнований были лишь короткие дистанции: 50 метров баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль. Отрадно, что все тагильчане (в своих возрастных категориях) оказались на высшей ступени пьедестала, им не было равных. В эстафетном плавании 4 по 25 метров вольным стилем женская команда одержала победу над соперницами, и лишь мужская команда пропустила вперед команду хозяев.
Впереди у наших спортсменов - закрытие сезона в конце июня и летний сезон соревнований на открытой воде, рассказывают в ведомстве.
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