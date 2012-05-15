Тагильским спортсменам не было равных на соревнованиях по плаванию в Асбесте

В программе соревнований были лишь короткие дистанции: 50 метров баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль. Отрадно, что все тагильчане (в своих возрастных категориях) оказались на высшей ступени пьедестала, им не было равных. В эстафетном плавании 4 по 25 метров вольным стилем женская команда одержала победу над соперницами, и лишь мужская команда пропустила вперед команду хозяев.