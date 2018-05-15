Этап кубка Свердловской области по питбайку прошел в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
15 мая, 19:25Спорт
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50 спортсменов приняли участие в этапе кубка Свердловской области по питбайку, который прошел в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Питбайк – это разновидность мини-мотоцикла. Председатель Свердловской областной федерации мотоциклетного спорта Андрей Агафонов рассказал, что Нижний Тагил и Качканар – лидеры организации соревнований по питбайку.
Тагильчанин Андрей Шепель занял перовое место в классе «любители». В «открытом» классе победу одержал тагильчанин Евгений Мельников.
В группе спортсменов до 15 лет Степан Гилёв, Анатолий Перегудов и Максим Дуплинский заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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