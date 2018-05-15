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Юные тагильчанки заняли призовые места на турнире по гимнастике в Омске (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчанки заняли призовые места на турнире по гимнастике в Омске (ФОТО)

15 мая, 14:15Спорт
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