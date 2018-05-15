Юные тагильчанки заняли призовые места на турнире по гимнастике в Омске (ФОТО)

Среди гимнасток со вторым юношеским разрядом бронзовою медаль завоевала 8-летняя Анастасия Раудштейн. Пятое и шестое места у Ксении Долматовой и Софии Касаткиной.

Среди 69 команд команда КМС и команда девочек с третьим юношеским разрядом заняли третье место на турнире. Второе место у юных тагильчанок с первым юношеским разрядом.