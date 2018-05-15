Юные тагильчанки заняли призовые места на турнире по гимнастике в Омске (ФОТО)
15 мая, 14:15Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Юные гимнастки из Нижнего Тагила завоевали награды среди 290 участниц турнира «Надежды Сибири», проходившего в Омске.
Сюжеты: Нижний Тагил
Среди гимнасток со вторым юношеским разрядом бронзовою медаль завоевала 8-летняя Анастасия Раудштейн. Пятое и шестое места у Ксении Долматовой и Софии Касаткиной.
Среди спортсменок с третьим юношеским разрядом бронзу завоевала 9-летняя Аделина Низамутдинова.
Среди 69 команд команда КМС и команда девочек с третьим юношеским разрядом заняли третье место на турнире. Второе место у юных тагильчанок с первым юношеским разрядом.
Анастасия Корюкова получила специальный приз от Ирины Чащиной, пишет ИА «Все новости».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: ИА «Все новости»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей