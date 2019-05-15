Екатеринбургский ФК «Урал» вышел в финал Кубка России

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Футбольный клуб «Урал» во второй раз за свою историю пробился в финал Кубка России. Произошло это после ответного матча с тульским «Арсеналом», который закончился ничьей, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Встреча состоялась 15 мая в Туле. Уже на первой минуте екатеринбуржцы открыли счёт после гола Эрика Бикфалви. На 24-й минуте мяч в ворота соперника отправил Отман Эль-Кабир. На 58-й и 67-й минуте матча хозяева сумели сравнять счёт, который не менялся до конца встречи. Несмотря на то, что матч закончился со счётом 2:2, «Урал» имеет достаточно очков, чтобы пройти в финал Кубка России.
Видео
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Видео: fc-ural.ru
Финал Кубка состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». Противником уральцев станет победитель встречи между «Ростовом» и «Локомотивом».
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