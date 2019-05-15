Екатеринбургский ФК «Урал» вышел в финал Кубка России

Встреча состоялась 15 мая в Туле. Уже на первой минуте екатеринбуржцы открыли счёт после гола Эрика Бикфалви. На 24-й минуте мяч в ворота соперника отправил Отман Эль-Кабир. На 58-й и 67-й минуте матча хозяева сумели сравнять счёт, который не менялся до конца встречи. Несмотря на то, что матч закончился со счётом 2:2, «Урал» имеет достаточно очков, чтобы пройти в финал Кубка России.