Стадион за 25 миллионов построят на Красном Камне в Нижнем Тагиле

Новый стадион появится у «Центра образования № 1» на Красном Камне. В настоящий момент уже готова проектно-сметная документация. Служба заказчика городского хозяйства подготавливает документы для проведения аукциона по определению подрядчика, который займется строительством спортивного объекта.

Стадион включит в себя футбольное поле размером 30×60 метров, несколько зон для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, площадки для баскетбола и волейбола, четыре дорожки для занятий беговыми видами спорта. Планируется, что на стадионе будут проходить занятия физической культурой для учащихся близлежащих школ.