Стадион за 25 миллионов построят на Красном Камне в Нижнем Тагиле
Еще один стадион будет построен в Нижнем Тагиле, на это выделено 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Новый стадион появится у «Центра образования № 1» на Красном Камне. В настоящий момент уже готова проектно-сметная документация. Служба заказчика городского хозяйства подготавливает документы для проведения аукциона по определению подрядчика, который займется строительством спортивного объекта.
Стадион включит в себя футбольное поле размером 30×60 метров, несколько зон для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, площадки для баскетбола и волейбола, четыре дорожки для занятий беговыми видами спорта. Планируется, что на стадионе будут проходить занятия физической культурой для учащихся близлежащих школ.
Напомним, что в Свердловской области правительством разработана программа развития спортивной инфраструктуры и повышения у населения интереса к спорту. Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, планируется, что к 2024 году 55% свердловчан будут заниматься спортом регулярно.