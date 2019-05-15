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Стадион за 25 миллионов построят на Красном Камне в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Стадион за 25 миллионов построят на Красном Камне в Нижнем Тагиле

Вчера, 09:31СпортФото: 1Mediainvest.ru
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