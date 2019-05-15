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Жителям Екатеринбурга предложили выбрать место для ледовой арены от Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Жителям Екатеринбурга предложили выбрать место для ледовой арены от Путина

Вчера, 14:55СпортФото: 1Mediainvest.ru
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