Жителям Екатеринбурга предложили выбрать место для ледовой арены от Путина

Сертификат хоккеисты получили за победу в «Ночной хоккейной лиге». Команда предложила екатеринбуржцам самостоятельно выбрать район, в котором появится новый современный спортивный объект. В электронной форме на сайте ХК «Скон-Урал» на выбор представлено пять районов: ВИЗ, Уктус, Ботанический, Юго-Западный и Академический.

Хоккеисты из Екатеринбурга победили в дивизионе «Любитель 40+» среди любительских команд, проходившем в Сочи в рамках «Ночной хоккейной лиги», и из рук президента России получили сертификат на 100 миллионов рублей на строительство крытого корта. Мэрия Екатеринбурга готова вложить в строительство ледовой арены аналогичную сумму. Кроме большого корта планируется строительство ледовой площадки для юных хоккеистов.