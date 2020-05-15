В Нижнем Тагиле в начале июня планируется начать футбольный сезон
Сегодня, 14:56СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Нижнетагильская федерация футбола начала подготовку к сезону в ожидании снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в первую неделю июня планируется начать футбольный сезон и провести открытый чемпионат и открытый Кубок города среди мужских команд. Кроме того, будет решаться вопрос о проведении первенства города по футболу в формате 8×8.
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