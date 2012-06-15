Тагильчане внесли немалый вклад в победу сборной УрФО по спортивной гимнастике (ФОТО)

Воспитанник Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 Роман Суетин и бывший воспитанник этой школы Никита Лежанкин помогли сборной команде УрФО стать бронзовыми призерами в командном первенстве на этом престижном соревновании. Об этом сообщили в отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила.