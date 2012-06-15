Тагильский легкоатлет стал вторым на Открытом кубке Москвы
15 июня 2012, 14:20Спорт
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Спортмен тагильского клуба «Спутник» Иван Нестеров занял 2-е место с результатом 1:46.88 в беге на дистанцию 800 метров.
Легкоатлетические соревнования «Открытый кубок Москвы - Мемориал Куца» состоялись 13 июня в Москве на стадионе имени братьев Знаменских, сообщают в пресс-службе СК «Спутник».
Разница в результатах, как с первым, так и с третьим местами составила менее одной секунды. От остальной группы Нестеров, в составе тройки лидеров, оторвался на секунду и более.
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