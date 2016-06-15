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Болельщиков из Екатеринбурга назвали зачинщиками потасовки с английскими фанатами в Марселе
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Болельщиков из Екатеринбурга назвали зачинщиками потасовки с английскими фанатами в Марселе

15 июня 2016, 13:25Спорт
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