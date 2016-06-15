Болельщиков из Екатеринбурга назвали зачинщиками потасовки с английскими фанатами в Марселе

По его словам, в силу того, что сборная состоит из игроков различных футбольных клубов, болеть за нее собирается огромное количество фанатов со всей страны, поэтому невозможно заранее знать всех, кто может спровоцировать беспорядки.

Шпрыгин отметил, что флаг с изображением кельтского креста, из-за которого сборную России обвинили в расизме, был поднят болельщиками из Тулы. А поджог пиротехники, который, по мнению BBC, спровоцировал беспорядки, совершили фанаты из Екатеринбурга. Во время стычки один из английских болельщиков получил серьезные травмы, которые в дальнейшем повлекли за собой его гибель.

Глава ВОБ также рассказал, что зачинщиков беспорядков задержали, в их отношении в Марселе ведутся следственные действия. Сборная России условно дисквалифицирована до конца чемпионата по решению УЕФА. Если подобные события повторятся, то наша команда может окончательно покинуть турнир. Кроме того, Российский футбольный союз вынужден выплатить штраф за недостойное поведение болельщиков. Размер денежной компенсации составит 150 тысяч евро.