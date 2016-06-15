Тагильчане выступили в Испании на Кубке мира по гребному слалому

Квалификационные заезды во всех классах состоялись 10 июня. Выхода в полуфинал удостаивались участники соревнований, вошедшие в 20-ку сильнейших представителей турнира. Спортсмены из Нижнего Тагила в первой попытке показали контрольное время 104,30(0) секунды, заняв с этим результатом 14 место. Таким образом, тагильские гребцы-слаломисты обеспечили себе место в полуфинальных заездах, которые состоялись 12 июня.