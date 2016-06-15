Тагильчане выступили в Испании на Кубке мира по гребному слалому
15 июня 2016, 18:15Спорт
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Второй этап Кубка мира по гребному слалому состоялся в прошедшие выходные на олимпийской трассе в Испании. В турнире приняли участие спортсмены из Нижнего Тагила Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, выступающие на каноэ-двойке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Квалификационные заезды во всех классах состоялись 10 июня. Выхода в полуфинал удостаивались участники соревнований, вошедшие в 20-ку сильнейших представителей турнира. Спортсмены из Нижнего Тагила в первой попытке показали контрольное время 104,30(0) секунды, заняв с этим результатом 14 место. Таким образом, тагильские гребцы-слаломисты обеспечили себе место в полуфинальных заездах, которые состоялись 12 июня.
В финал Кубка мира прошли спортсмены, чьи лодки оказались в числе первых десяти финишировавших. Тагильские спортсмены прошли трассу за 107,82(0) секунды, показав с этим временем 13 результат.
Тренируются Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов под руководством Ольги Владимировны Гвоздевой.
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