Чемпионат по рыбной ловле начнётся 24 июня в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Участок Выйского пруда будет разделён на зоны, исходя из количества спортсменов.

В процессе соревнований подаётся четыре сигнала: первый - вход в сектор, второй - старт (начало ловли), третий - до финиша осталось 5 минут и четвёртый - финиш (окончание ловли) поясняется в правилах.

Каждый сектор будет примерно по 10-15 метров и их распределят путём жеребьёвки перед началом соревнований.

Для соревнований избирается участок водоема с насколько возможно одинаковыми условиями рельефа дна, глубины и растительности. В ходе соревнований спортсмен может находиться в любом месте своего сектора. В своем секторе спортсмены должны передвигаться по возможности бесшумно, не привлекая к себе внимания рассказал редакции TagilCity.ru Станислав Давыдов.

После объявления команды «финиш» участники остаются на своих секторах до прихода бригады взвешивания. После взвешивания рыба выпускается по команде старшего судьи зоны. Засчитывается любая рыба, вне зависимости от размеров.

За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется 1 балл. По количеству баллов определяются места в зоне. Победитель соревнования в личном зачете определяется путем сравнения результатов по одинаковым занятым ими местам в зонах с учетом веса их уловов сообщается участникам.

Пройти регистрацию для участия можно на форуме рыбаков Свердловской области.