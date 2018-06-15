21 200 человек болели за Россию в фан-зоне Екатеринбурга
15 июня, 19:50Спорт
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Египтяне болели за Россию вместе с 21 200 болельщиками, которые наблюдали за футбольным матчем Россия-Саудовская Аравия 14 июля в фан-зоне Екатеринбурга в парке Маяковского.
Сюжеты: Екатеринбург
14 июня состоялся первый матч, открывший ЧМ-2018. Сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. По официальным данным оргкомитета чемпионата мира по футболу, в фан-зоне болели за свою команду 21 200 человек.
В фан-зоне помимо россиян присутствовало много гостей из других стран. Сборная команда Египта также присоединилась к российским болельщикам. Футболисты рассказали, что в России «потрясающая атмосфера и сумасшедшая энергетика». Приемом в Екатеринбурге они остались довольны и поблагодарили россиян за гостеприимство.
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Фото: ИА REGNUM
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