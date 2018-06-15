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21 200 человек болели за Россию в фан-зоне Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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21 200 человек болели за Россию в фан-зоне Екатеринбурга

15 июня, 19:50Спорт
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