21 200 человек болели за Россию в фан-зоне Екатеринбурга

14 июня состоялся первый матч, открывший ЧМ-2018. Сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. По официальным данным оргкомитета чемпионата мира по футболу, в фан-зоне болели за свою команду 21 200 человек.

В фан-зоне помимо россиян присутствовало много гостей из других стран. Сборная команда Египта также присоединилась к российским болельщикам. Футболисты рассказали, что в России «потрясающая атмосфера и сумасшедшая энергетика». Приемом в Екатеринбурге они остались довольны и поблагодарили россиян за гостеприимство.