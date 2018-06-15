Чат-бот для болельщиков ЧМ-2018 заработал во «ВКонтакте»

Бот будет предоставлять информацию о стадионах, об их транспортной доступности, режиме работы входных ворот, активности и сервисах для болельщиков.

Помимо этого, чат-бот расскажет о городах-организаторах, а также о культурной программе для болельщиков, о достопримечательностях, о точках питания и подскажет телефоны на случай экстренных ситуаций.

Также пользователи ВК уже примерили на себя серию масок на тему ЧМ-2018. Сейчас любой желающий может войти в образ болельщиков России, Аргентины, Франции и Бразилии, а также других стран.

В соцсети «ВКонтакте» с 13 июня действует новостная лента, включив которую пользователи могут следить за событиями чемпионата по футболу: турнирной таблицей, составами команд, статистикой игроков и других фактах.