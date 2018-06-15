Чат-бот для болельщиков ЧМ-2018 заработал во «ВКонтакте»
14 июня соцсеть «ВКонтакте» и оргкомитет «Россия – 2018» запустили чат-бота, который будет проводником для болельщиков во всех городах, где проводится турнир ЧМ-2018.
Бот будет предоставлять информацию о стадионах, об их транспортной доступности, режиме работы входных ворот, активности и сервисах для болельщиков.
Помимо этого, чат-бот расскажет о городах-организаторах, а также о культурной программе для болельщиков, о достопримечательностях, о точках питания и подскажет телефоны на случай экстренных ситуаций.
Также пользователи ВК уже примерили на себя серию масок на тему ЧМ-2018. Сейчас любой желающий может войти в образ болельщиков России, Аргентины, Франции и Бразилии, а также других стран.
В соцсети «ВКонтакте» с 13 июня действует новостная лента, включив которую пользователи могут следить за событиями чемпионата по футболу: турнирной таблицей, составами команд, статистикой игроков и других фактах.
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