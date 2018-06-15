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Чат-бот для болельщиков ЧМ-2018 заработал во «ВКонтакте»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чат-бот для болельщиков ЧМ-2018 заработал во «ВКонтакте»

15 июня, 08:30Спорт
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